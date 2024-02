Wedesbüttel. Läuft bei der Solidarischen Landwirtschaft in Wedesbüttel. Wie Interessierte Mitglied werden können, erläutern die Gründerinnen.

Es ist fast Mitte Februar und Gärtner und Gemüseanbauer scharren schon mit den Hufen. So geht es auch der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Wedesbüttel. „Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und können in ein bis zwei Monaten wieder zugucken, wie alles anfängt zu wachsen“, berichtet Judith Hinze.