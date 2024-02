Gifhorn. Besitzer des Reitstalls sollen gegen die Methoden eines bekannten US-Reiters nicht vorgegangen sein. Das droht ihnen jetzt.

Pferdefreunde und Reiter im Kreis Gifhorn zeigen sich schockiert über Internetvideos mit verbotenen tierquälerischen Dressurmethoden an einem Pferd aus Gifhorner Zucht. Was die Sache noch schlimmer macht: Die zwei Leiter des Zuchtbetriebs mit Reitstall waren bei den Vorfällen in der US-Stadt Wellington dabei und schritten nicht ein.