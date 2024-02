Gifhorn. Die Co-Autorin von Kai Meyer bei der „Imperator“-Trilogie liest in ihrer alten Schule. Das erhofft sie sich von ihren Ex-Lehrern.

Lisanne Surborg ist waschechte Gifhornerin, wurde 1993 hier geboren, ist in Calberlah aufgewachsen und hat 2012 am Otto-Hahn-Gymnasium ihr Abitur gemacht. An diesem Donnerstag, 8. Februar, kehrt sie an ihre alte Bildungsstätte zurück, und zwar mittlerweile als Vollblut-Jugendbuchautorin. Beim Lese- und Kulturnachmittag ab 16 Uhr hält sie eine Lesung. Reiner Silberstein hat sie interviewt, wie es ist, nach Gifhorn zurückzukehren.