Eickhorsterin. Beate Kirchner entwirft in ihrem Atelier in Eickhorst elegante und festliche Damenkleider. Dieses Konzept steckt dahinter.

Beate Kirchner mag klare Linien und Farben in den Stoffen. „Ich liebe geometrische Muster, nichts blumig Verspieltes.“ Eine klare Linie fährt sie auch in ihrem Beruf - sie ist Diplom-Mode-Designerin und macht in ihrem Atelier im beschaulichen Eickhorst High Fashion. Vor 20 Jahren hat sie den mutigen Schritt in die Selbständigkeit gewagt. „Dafür muss man viel Selbstvertrauen haben. Und weitermachen, wenn man Rückschläge hat.“ Irgendwann komme der Erfolg dann ganz von allein.