Weyhausen. An einer Bushaltestelle kam der 43-Jährige plötzlich auf die vier jungen Leute zu. Der alkoholisierte Mann drohte später auch den Beamten.

Nach einem Polizeieinsatz in Weyhausen hat die Polizei am Dienstag einen 43-Jährigen in Gewahrsam genommen. Gegen 11.30 Uhr gingen vier Schüler zur Bushaltestelle „Neue Straße“ in Weyhausen. Dort hielt sich ein Mann auf, der unruhig hin- und herging, so die Polizei. Als die Schüler etwa zehn Meter entfernt waren, nahm der Mann ein längeres Küchenmesser aus dem Rucksack und rief eine Drohung in russischer Sprache, die einer der Schüler verstand. Die Kinder liefen daraufhin wieder in die Schule und informierten dort den Rektor, dieser rief die Polizei.

Beamte der Polizei Weyhausen, unterstützt von weiteren Beamten der Polizei Fallersleben, trafen wenige Minuten später an der Bushaltestelle ein und trafen dort auf den beschriebenen Mann. Es handelte sich um einen den Beamten aus vergangenen Einsätzen bekannten 43-Jährigen. Er war alkoholisiert und drohte verbal auch den Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. In dem Rucksack, den der Mann dabei hatte, befand sich das beschriebene Messer, es wurde sichergestellt. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red