Gifhorn. Um das Abfallwirtschaftszentrum Ausbüttel zu heizen, kommen zwei 17,5 Meter hohe Gasspeicher. Die Heizung kostet 2,3 Milionen Euro.

Wasserstoff ist die Zukunftshoffnung für Deutschlands energieintensive Industrie und für viele Haushalte mit bislang erdgasbefeuerten Heizungen. Im Alltag ist von der Technik kaum etwas zu sehen. Gifhorn hat wenigstens eine Idee, die im Idealfall ab Herbst funktioniert – vier Jahre nach Kreistagsbeschluss. Das Wasserstoff-Projekt im Abfallwirtschaftszentrum Ausbüttel ist so vielversprechend, dass nächste Woche rund 40 Experten anreisen, um sich das Vorhaben mal näher anzusehen. Entstehen soll ein wasserstoffbasiertes klimafreundliches Energiespeicher- und Nutzungssystem.

Strom wird zu Wasserstoff, Wasserstoff zu Strom

Einfach gesagt: Wasserstoff dient als Sonnenspeicher zum Heizen für die kalten Wintermonate. Und der Begriff Speicher ist wörtlich zu nehmen. Gerade hat der Ausbütteler Chef Torsten Möllenbernd die zwei Edelstahlspeicher bestellt, die den Wasserstoffvorrat zum Heizen der Büros und Hallen bunkern sollen. Sie sind 17,5 Meter hoch und drei Meter dick.

Die Fotovoltaikflächen mit 240 Kilowatt Spitzenleistung sind schon auf den Hallendächern montiert. Deren Strom soll bald in einem Elektrolyseur den begehrten Wasserstoff erzeugen. Genutzt wird der Stromanteil der nicht direkt in Ausbüttel verbraucht wird. In der Heizperiode ohne Sonneneinstrahlung geht es mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle den chemischen Weg zurück. Dann entstehen Strom und Abwärme, die direkt in Ausbüttel zum Einsatz kommen sollen.

Das Projekt ist schon um die Höhe des Bundeszuschusses teurer geworden

Eine High-Tech-Materialschlacht, die im Moment nur der Staat bezahlen kann. Aus anfangs 1,6 Millionen Euro wurden inzwischen 2,3 Millionen Euro. Der 700.000-Euro-Zuschuss des Bundes ist also gewissermaßen verpufft. Ein Nachschlag vom Projektträger Jülich scheiterte im letzten Moment an den Folgen des Verfassungsgerichtsurteils zum Ampel-Etat 2023.

Aus Sicht von Gifhorns Landrat Tobias Heilmann lohnt sich der Aufwand allemal. Der Kreis könne auch mal idealistisch sein und sich Einzelanfertigungen wie die Wasserstoff-Speicher leisten, bis sich das Prinzip massentauglich und kostengünstiger für die industrielle Anwendung umsetzen lasse.

