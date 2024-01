Calberlah. Samtgemeinde Isenbüttel und Träger DRK eröffnen die Kita „an der Sporthalle“ für 58 Kinder. Diesen Beinamen hat die Kita erhalten.

Calberlah hat einen neuen Kindergarten, wenn auch nur temporär als Containerlösung und halb umgezogen, aber dafür in Turbogeschwindigkeit: Am Montag übergab Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus die „Kita an der Sporthalle“ bei einer Feierstunde offiziell den Mitarbeitern und Kindern.