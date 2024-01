Gifhorn. Die 44-jährige Betriebswirtin kommt vom Kulturring Peine und übernimmt den Staffelstab von Gunhild Posselt, die in den Ruhestand geht.

Britta Sytnik wird neue Geschäftsführerin der gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn. Sie startet zum 1. Februar 2024 in die neue Aufgabe. Die 44-jährige Betriebswirtin wechselt nahtlos vom Kulturring Peine, bei dem sie langjährig beschäftigt war und die vergangenen zwölf Jahre als stellvertretende Geschäftsführerin gearbeitet hat. Zur Bildungs- und Kultur GmbH gehören die vier Museen des Landkreises Gifhorn sowie die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule mit Standorten in Gifhorn und Wittingen. Sytnik übernimmt den Staffelstab von Gunhild Posselt, die Ende Februar in den Ruhestand gehen wird.