Leiferde. Die Samtgemeinde Meinersen stellt sich dem Wandel der Bestattungskultur und zeigt verschiedene Bestattungsmöglichkeiten auf.

Neues vom Friedhof in Leiferde: Die Samtgemeindeverwaltung präsentierte bereits Anfang Dezember die neue Stelenanlage auf dem Friedhof in Leiferde (Gilder Weg). Damit wurde das Angebot für pflegefreie, oberirdische Urnenbeisetzungen erweitert. Vorangegangen waren eine Planung unter Einbeziehung des Seniorenbeirates sowie ein Beschluss des Samtgemeinderates. Die Kosten belaufen sich auf rund 25.000 Euro.

Die acht sogenannten Solo-Stelen wurden in zwei diagonalen Reihen – umgeben von Federborstengräsern und wintergrünen Stauden – auf einem freien Grabfeld aufgestellt. So fallen sie beim Betreten des Friedhofes am Haupteingang sofort ins Auge. Die Lieferung und Aufstellung der Stelen erfolgte durch die Firma ModuS (Modulare Urnengrab Systeme). Die Einfassung des Ensembles einschließlich Grünanlagen wurde im November durch den Bauhof fertiggestellt. Inzwischen ist dort die erste Beisetzung erfolgt.

Die Grabplatte kann individuell gestaltet werden

In den Stelen können 18 Verstorbene ihre letzte Ruhe finden. Die Urnenkammern bestehen aus hochwertigem, hellem Granit und einer dunklen Verschlussplatte. Die Grabplatte kann in einem pietätvollen Rahmen individuell gestaltet werden. Eine anonyme Bestattung – ohne Beschriftung – ist auch möglich. Jede Stele hat eine eigene Ablage für beispielsweise Grabkerzen oder -gestecke.

Zur Auswahl für diese Bestattungsform stehen Familien- und Gemeinschaftsstelen. Eine Familienstele besteht aus zwei Kammern, in der jeweils eine Urne beigesetzt werden kann. Die Gemeinschaftsstelen fassen drei Kammern, in der auch jeweils eine Urne beigesetzt werden kann. Die Kammern der Gemeinschaftsstelen werden der Reihe nach belegt. Das Nutzungsrecht für diese Bestattungsform beträgt 20 Jahre.

Samtgemeinde Meinersen stellt sich dem Wandel der Bestattungskultur

Einer der Gründe für die Erweiterung des Angebotes in Leiferde ist die Tatsache, dass immer mehr Gräber vor Ablauf der Ruhefrist aufgelöst werden. Außerdem nimmt die Zahl an Urnenbestattungen weiter zu. Dies führt dazu, dass immer mehr Lücken zwischen den Grabfeldern entstehen. Sehr oft nennen Angehörige die notwendige Grabpflege als Grund, weswegen sie ein Grab aufgeben wollen. Kinder leben oft weit entfernt und können sich nicht darum kümmern. „Für die Samtgemeinde ist es eine wichtige Aufgabe, sich dem Wandel in der Bestattungskultur zu stellen und für die Hinterbliebenen verschiedene Bestattungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das ist mit dieser neuen Anlage sehr gelungen“, heißt es in der Mitteilung der Samtgemeinde.

Auskünfte zu dieser Bestattungsform und zu anfallenden Gebühren erteilt Ihnen gerne die Friedhofsverwaltung unter der Telefonnummer 05372/89-613.

red