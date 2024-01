Meine. Warum Meines Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann eher sorgenvoll auf das noch junge Jahr schaut. Alles deutet auf einen Sparkurs hin.

Der Sitzungskalender offenbart, dass die Politik in der größten Gemeinde im Papenteich bis Mitte Februar pausiert. Was im neuen Jahr auf der Agenda von Verwaltung und Politik steht oder noch angeschoben werden muss, hat Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann unserer Zeitung in einem Ausblick auf 2024 verraten.