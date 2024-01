Gifhorn. Drei freundschaftlich verbundene Bands feiern gemeinsam mit dem Publikum eine abwechslungsreiche musikalische Party.

Der Kultbahnhof ist für jeden etwas, klar zu erkennen an dem völlig anderen Publikum gegenüber den letzten Konzerten. Und es war fast ein Familienkonzert am Freitagabend. Drei freundschaftlich verbundene Bands waren vor Ort, ein Musiker spielte in zwei Bands, und auch das Publikum gehörte irgendwie schon dazu. Bei der Frage von Frontfrau, kurz „Chefin“ genannt, Steffi, wer denn ihre Band Kaydja kenne, meldeten sich viele Gäste im Publikum, nicht ganz die Mehrheit.