Gifhorn. Der Komiker und Musiker tritt im März in der Gifhorner Stadthalle auf und stellt sein neues Programm „Voll Fett“ vor. Karten dafür sind noch erhältlich.

Jürgen von der Lippe tritt am 14. März mit dem Programm „Voll Fett“ in der Stadthalle in Gifhorn auf. Karten für diese Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.mitunskannmanreden.de. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Einlass erfolgt bereits ab 19 Uhr.

„Freuen Sie sich: der Meister der geschliffenen Pointe betritt die Bühne mit seinem brandneuen Programm! Die Zuschauer sollten wie immer mit allem rechnen - humoristische Glanzstücke, grandioser Wortwitz und wie in einer guten Ehe, kann Jürgen von der Lippe seine Zuschauer auch nach 43 Bühnenjahren noch überraschen“, heißt es in einer Mitteilung der Presseabteilung von MITUNSKANNMAN.REDEN. GmbH & Co. KG, dem Veranstalter des Auftritts.

red