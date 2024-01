Gifhorn. So will die Landesbehörde für Straßenbau bei Brenneckenbrück den Verkehr auf der vielbefahrenen Ost-West-Achse am Laufen halten.

Stau durch Bau? Die fast 90 Jahren alten Brücken an der Bundesstraße 188 bei Brenneckenbrück im Landkreis Gifhorn müssen erneuert werden. Der dichte Verkehr auf der vielbefahrenen Ost-West-Achse hat die Querungen von Aller und Allerflutgraben mürbe gemacht.