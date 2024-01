Gifhorn. Das Plenum mit wichtigen Themen wie Etat 2024 und Stadtentwicklungskonzept soll nun am 29. Januar nachgeholt werden.

Im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss der Stadt Gifhorn wurde es am Donnerstag kurz unruhig. Der Grund: Die in vier Tagen am Montag, 22. Januar, für 16 Uhr anberaumte Ratssitzung musste kurzfristig abgesagt werden. Nur warum?