Sassenburg. Wenn Volkswagen ab August Achsen für E-Modelle aus Wolfsburg baut, ist die Kreisstraße dorthin nicht fertig. Das fürchten Kritiker.

Die neue 12.000 Quadratmeter große Montagehalle auf dem 14,5-Hektar-Grundstück im Triangeler Gewerbegebiet Rohrwiesen in der Gemeinde Sassenburg glänzt in der strahlenden Wintersonne. Investor Schnellecke Real Estate liegt im Plan: Fertig sein will man im Frühjahr, bald darauf soll Volkswagen dort unter modernsten Bedingungen Achsen für Elektrofahrzeuge aus Wolfsburger Fertigung montieren.