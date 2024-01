Gifhorn. In Gifhorn haben in den vergangenen Wochen Online-Banking-Betrüger Tausende von Euro erbeutet. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

In Gifhorn haben in den vergangenen Wochen vermehrt Online-Banking-Betrüger zugeschlagen. Nach Angaben einer Pressemitteilung der Polizei haben unbekannte Täter unter anderem 10.000 Euro vom Konto einer Gifhornerin abgebucht. Am vergangenen Freitag haben die Täter bei dem Betrugs-Opfer angerufen und sich als Mitarbeiterin der Sparkasse ausgegeben. Laut der Anrufer soll es Falschbuchungen geben, für eine sofortige Rückabwicklung sollte sich die Gifhornerin mit ihrer TAN verifizieren. Das führte dazu, dass die Täter 10.000 Euro von dem Konto der Frau abbuchen konnten.

Das sind die Tricks der Online-Banking-Betrüger

Nach Angaben der Polizei sind die Maschen und Varianten der Betrüger in diesem Bereich vielfältig. Mitunter fragen Betrüger über sogenannte Phishing-Mails Verifizierungen ab oder sie fälschen SMS mit Anhängen von Logistikdienstleistern (zum Beispiel DHL) oder Behörden. Beim Onlinekauf wird, auf in Teilen sogar gänzlich gefälschten Plattformen, die Zahlungsmöglichkeit „Sicheres Zahlen“ angeboten, hierzu muss eine Registrierung vorgenommen werden. Dabei fragen die Betrüger wiederum über einen Link die Verifizierung per TAN ab und kommen so an das Geld.

Dieser Zahlungsweg wurde zuletzt auch bei Kleinanzeigen-Käufen manipulativ angegriffen. Die entsprechenden Accounts sind gestohlen oder fiktiv angelegt. Die Betrüger verfügen teilweise bereits über die Bankdaten, die sie bei illegalen Angriffen auf Firmen oder Dienstleister gewonnen haben. Anschließend beschaffen sie sich die Verifizierungsdaten und TAN-Nummern über geschickte Interaktion mit den Geschädigten.

Das sind die Tipps der Polizei Gifhorn

Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten, wie eine TAN, per E-Mail oder per Telefon oder per Post von

Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank. Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten, wie Passwörter oder Transaktionsnummern, per E-Mail oder Telefon. Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben.

Überprüfen Sie die Adressleiste in Ihrem Browser. Bei geringsten Abweichungen sollten Sie stutzig werden. Tragen Sie ständig benötigte Internet-Adressen in die Favoritenliste Ihres Browsers.

Weitere Tipps auf www.polizei-beratung.de, Themenfeld „Gefahren im Internet“.

red