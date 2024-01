Isenbüttel. Die Lärmkartierung offenbart wo in Ribbesbüttel und Calberlah der Verkehrslärm gesundheitsgefährdend ist. Das soll zur Lärmminderung beitragen.

Die Anwohner entlang der Peiner Landstraße (L320) in Ribbesbüttel, der B4 in Ausbüttel und Teilbereichen der Hauptstraße (L292) in Calberlah sind durch das hohe Verkehrsaufkommen vor ihren Haustüren mit einen Lärmpegel belastet, der zeit- und stellenweise als gesundheitsgefährdend einzustufen ist.