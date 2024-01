Gifhorn. Die vier Freunde aus Wittingen, Meine und Barwedel laufen im Jahr bis zu 3000 Kilometer und unterstützen damit soziale Institutionen.

Sie wollen mit gutem Beispiel vorangehen oder eher laufen. Thomas Schiefelbein aus Meine, Michael Berlinecke aus Wittingen, Hans-Hagen Koch aus Barwedel und Volker Schneemelcher aus Wittingen sind seit 2003 läuferisch vor allem im Raum Wittingen unterwegs - als freie Laufgruppe. Für Berlinecke ist das Miteinander besonders wichtig, denn er ist seit dem 21. Lebensjahr blind und braucht daher auf unbekanntem Terrain kollegiale Hilfe und Hinweise.

Das Laufen der vier geht längst über die Mittelstrecke hinaus in Richtung Marathon. Bis zu 3000 Kilometer kommen pro Jahr zusammen. Aber es geht dabei weniger um Leistung, mehr um den Spaß. „Uns geht es gut“, erklärte Berlinecke. Alle sind beruflich erfolgreich, haben einen sicheren Arbeitsplatz, die Kinder sind versorgt. Daher kam die Idee auf, auch anderen etwas Gutes zu tun, da waren sich alle vier einig. Und das verbanden sie mit dem Laufen. „Jeder von uns hat im vergangenen Jahr einen bestimmten Betrag pro gelaufenen Kilometer zurückgelegt“, erklärte Schiefelbein. Gemessen wurde die Laufstrecke per Smartphone oder Laufuhr. Zwei Wochen vor Weihnachten gab es einen Cut, es wurde zusammengezählt. Heraus kamen 1270 Euro, die die Läufer nun dem Hospiz übergaben.

Gifhorner Hospiz soll bald zwölf Betten zur Verfügung stellen können

Um es authentisch zu machen, ließen die drei Läufer, die die Spende übergaben, ihr Auto am Schloss stehen und liefen bis zum Hospiz. Und mit ihrer Aktion wollen sie Vorbild für andere sein. „Alle, die schwimmen, laufen, walken oder Fahrrad fahren, können das ebenfalls machen. Für jeden zurückgelegten Kilometer wird ein bestimmter Betrag zurücklegt, um damit etwas Gutes zu tun für Institutionen, die es nötig haben“, sagte Berlinecke.

Und das Hospiz hat es nötig. Denn längst nicht alle Kosten werden von den Krankenkassen bezahlt, sagte Bettina Tews-Harms, Betreiberin des Hospizes, die die Spende mit Pflegedienstleitung Katrin Böhme entgegennahm. Nicht nur für den Bau des Gebäudes, sondern auch für den Betrieb sind weiterhin Spenden nötig. Seit rund eineinhalb Jahren hat das Hospiz nun Gäste. „Gestartet sind wir mit acht Betten. Seit dem 1. Oktober haben wir auf zehn Betten erweitert“, erklärte Tews-Harms. Die Notwendigkeit der Erweiterung müsse man nachweisen. Für den 1. Oktober dieses Jahres soll die Kapazität dann auf zwölf Betten aufgestockt werden. In dem Gebäude sind auch die ambulante Hospizarbeit und das palliative Zentrum untergebracht. „Alles unter einem Dach. So kann man den Betroffenen am besten weiterhelfen“, sagte Tews-Harms.

