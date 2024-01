Gifhorn. Diese bestehenden Schulen sollen dort nacheinander ein Ausweichquartier finden. Pläne für eine feste Grundschule floppten 2021 noch.

Die ehemalige BGS-Kaserne am Wilscher Weg in Gifhorn wird im zweiten Anlauf zum Schulstandort, und das ziemlich bald. Die Stadt wird das ehemalige Fahrschulgebäude in der Grenzschutzunterkunft, das ohnehin ein wenig nach Schule aussieht und eine halbwegs passende Raumaufteilung für acht Klassenräume hat, als Übergangs-Grundschule nutzen. Nach Informationen unserer Zeitung als Ausweichquartier für wechselnde Schulen, beginnend mit der Wilscher Astrid-Lindgren-Schule. Politische Beschlüsse stehen aus.