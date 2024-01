Gifhorn. Was schleppend begann ist heute als Einkaufsquelle in Gifhorn nicht mehr wegzudenken. Damit lockt das Kaufhaus Aller monatlich mehr als 3000 Kunden an.

Ein Besuch im Kaufhaus Aller lohnt sich immer. Denn das Warensortiment an gut erhaltenen, gebrauchten Artikeln ist genauso bunt und vielschichtig wir die Kundschaft, die im Ladengeschäft im Herzen der Altstadt regelmäßig nach Schnäppchen Ausschau hält. Wir haben hinter die Kulissen der gemeinnützigen „Firma“ geschaut, in der es in erster Linie um Teilhabe und Nachhaltigkeit geht und die mit monatlich locker 3000 Kunden zu den besser besuchten Läden in der Gifhorner City zählt.