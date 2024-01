Kästorf. Jeder Tisch im Dorfgemeinschaftshaus war voll besetzt und die Band Deep Passion sorgte für eine permanent gefüllte Tanzfläche.

Wer Festivals mag, war am Samstagabend beim Feuerwehrball der Ortswehr gut aufgehoben. Jeder Tisch im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus hatte den Namen eines Festivals. So versammelten sich die Gäste hinter Hurricane, Wacken, Deichbrand, Rock am Ring und weiteren bekannte Events. Mit einem Quiz wurde herausgefunden, welcher Tisch sich zuerst am üppigen Büffet bedienen durfte.