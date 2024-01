Weyhausen. Die Störungen wurden durch das Hochwasser ausgelöst. Grund- und Drainagewasser sind dadurch in die Schmutzwasserkanalisation gelangt.

Im Zuge des starken Regens und des damit verbundenen Hochwassers Ende 2023 kam es zu massiven Störungen im Schmutzwassernetz in vielen Gebieten der Samtgemeinde Boldecker Land. Am stärksten betroffen war die Ortschaft Weyhausen. Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) haben zur Ermittlung der Ursachen für diesen massiven Einstau Kamerauntersuchungen der Kanalisation durchgeführt und dabei bis jetzt mehr als 90 Fehleinleitungen entdeckt. Das teilt die Samtgemeinde Boldecker Land in einer Pressemitteilung mit.