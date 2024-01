Adenbüttel. Der Kalender erhält unter anderem Veranstaltungstermine. Bürgermeisterin Doris Pölig hat die vielen Daten gesammelt.

Überraschung für die Haushalte in Adenbüttel und Rolfsbüttel: Sie erhalten dieser Tage den druckfrischen Dorfkalender 2024. Das teilt die Gemeinde Adenbüttel in einer Pressemitteilung mit. Neben den Ferienzeiten und den Müllabholterminen enthält er vor allem die Veranstaltungstermine von Vereinen, Feuerwehren, Kindergärten, Seniorenkreis, Landfrauen und der Gemeinde mit der freundlichen Einladung von Bürgermeisterin Doris Pölig, an möglichst vielen Aktivitäten teilzunehmen. Um den Jahreswechsel herum hatte Pölig die vielen Daten gesammelt und in eine Kalendervorlage eingetragen, die sie dann auch noch mit reich bebilderten Seiten verschiedener Institutionen schmückte, so die Gemeinde.

Neue Beiträge informieren über die Ergebnisse der Gemeinwesenarbeit, die Pläne zur Feier des 750-jährigen Jubiläums von Rolfsbüttel und den Waldkindergarten. „Ein besonderer Dank geht an die 14 Gewerbetreibenden, die durch ihre Werbeanzeigen beziehungsweise Spenden den Druck des Dorfkalenders und damit die kostenlose Verteilung an alle knapp 800 Haushalte möglich gemacht haben“, so Pölig.

