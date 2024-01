Gifhorn. Mit dem gespendet Geld sollen 25 Deutschkurse für Geflüchtete aller Herkunftsländer finanziert werden. Diese sollen Ende Januar beginnen.

Hermann Butting, Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens in Knesebeck, hat im Namen der Mitarbeiter der Firma Butting dem Landkreis Gifhorn 120.475 Euro gespendet und damit 25 Deutschkurse finanziert. Hinzu kommt eine Spende in Höhe von 14.580 Euro für einen Offenen Deutschkurs an drei Tagen in der Woche in der Gemeinschaftsunterkunft Clausmoorhof in Gifhorn. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Die Deutschkurse sollen bis Ende Januar 2024 starten. Wie der Landkreis berichtet, werden damit 550 Menschen in Gifhorn und Umgebung erreicht. Die Kurse richten sich an Geflüchtete und Migranten und Migrantinnen aller Herkunftsländer. Ein Kurs hat eine Laufzeit von rund fünf Monaten, die Kurse starten gestaffelt.

Durch zusätzliche Sprachkurse fallen lange Wartezeiten weg

Vor diesem Engagement durch Butting war die Situation für Deutschkurse überaus angespannt. Dies führte dazu, dass im Spätsommer 2023 im Landkreis Gifhorn allein für die Integrationskurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mehr als

tausend Menschen auf einen Platz warteten. Hintergrund waren unter anderem neben hohen formalen Anforderungen an Bildungsträger starre Vorgaben bezüglich der Durchführung sowie strenge Modalitäten zum individuellen Zugang für die

Zugewanderten. Auf all dies bietet die Spende von Butting eine hilfreiche Antwort, denn sie erlaubt nun eine flexible und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Deutschkurse. So können kurzfristig verschiedene Angebote in den erforderlichen Sprachniveaus realisiert und die langen Wartezeiten beendet werden, heißt es vom Landkreis Gifhorn.

„Insbesondere in den ersten Jahren ihres Aufenthaltes stehen zugewanderte Menschen in Deutschland vor großen Herausforderungen. Eine der größten ist der Erwerb der deutschen Sprache in Wort und Schrift, mit dem erst die Teilhabe in allen

Lebensbereichen möglich ist. Jedoch braucht es Zeit und viel Unterricht, um eine neue Sprache zu erlernen. Es ist großartig, dass wir dank der großzügigen Spende von Butting zusätzliche Deutschkurse anbieten können“, sagt Tobias Heilmann, Landrat des Landkreises Gifhorn, und spricht Hermann Butting seinen Dank aus.

„Die Fähigkeit, die deutsche Sprache zu beherrschen, ist von grundlegender Bedeutung für eine erfolgreiche Integration. Dass lernbereite Menschen bis zu zwei Jahre auf einen offiziellen Deutschkurs warten müssen, zeigt, wie weit der Weg zu erfolgreicher

Integration noch ist! Diese Spende ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch ein Ausdruck unseres Engagements für soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass Investitionen in die Bildung und Integration von Menschen, die auf der

Flucht vor Not und Konflikten zu uns kommen, langfristig zu einer vielfältigeren, stärkeren und harmonischeren Gesellschaft führen werden“, ist Hermann Butting überzeugt.

Kreisvolkshochschule bietet jedes Jahr etwa 70 Deutschkurse an

„Die Kreisvolkshochschule freut sich sehr, mit der Spende den Teilnehmenden diese wichtigen Bildungs- und Integrationschancen eröffnen zu können. Die Kurse werden professionell pädagogisch begleitet und durch die Stabsstelle Integration evaluiert. Neben

diesen neu geschaffenen Deutschkursen bietet die Kreisvolkshochschule jedes Jahr regulär etwa 70 Deutschkurse für zugewanderte Menschen an. Besonders die erhöhte Zuwanderung in den vergangenen Jahren führt jedoch zu einem spürbaren Mehrbedarf, der nun wieder ein Stück weit aufgefangen werden kann. Wir begrüßen vor allem die Möglichkeit, die Kurse höchst flexibel gestalten und mit bestens qualifizierten Lehrkräften besetzen zu können“, freut sich Inga Neubauer, Leiterin der Kreisvolkshochschule Gifhorn.

„Ohne Sprachkenntnisse sind Ankommen und Teilhabe am Alltagsleben nicht möglich. Entsprechend braucht es Deutschkurse. Die großartige Spende von Herrn Butting ermöglicht nun schnellere Zugänge und die bedarfsgerechte Einrichtung für verschiedene

Sprachniveaus. Dafür gebührt ihm ganz herzlicher Dank. Mit dem Erwerb des Deutschen können Geflüchtete beginnen, ihr Leben im Landkreis Gifhorn aktiv zu gestalten und auch künftig dann selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen“, betont Josefin zum Felde,

Abteilungsleiterin der Stabsstelle Integration des Landkreises Gifhorn. Zum Felde dankt insbesondere auch dem aus dem Iran geflüchteten Amir Kazemi, der sich bereits vielfältig für die Integration engagiert. So wirkt er als Integrationslotse und als

Sprachmittler, um neu Angekommenen Verständigung und Einleben zu ermöglichen. Jetzt hat er auch noch die Spende durch Hermann Butting initiiert.

