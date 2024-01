Gifhorn. Ein demoliertes Auto, ein beschädigtes Motorrad und ein kaputter Zaun sind die Folgen von drei Unfällen im Landkreis. Der Überblick.

Die Polizei Gifhorn informiert über mehrere Unfälle, die sich in den vergangenen Tagen im Landkreis Gifhorn zugetragen haben. So befuhr am Dienstag gegen 10.30 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem blauen Skoda Octavia die Kreisstraße 7 von Hankensbüttel in Richtung Oerrel. In Höhe der Öl-Gewinnungsstation setzte sie zum Überholvorgang eines weiteren Pkw an. Dieses übersah der Autofahrer eines dunklen SUV und bog nach rechts von einer untergeordneten Gemeindestraße auf die K7 ein. Die 25-Jährige brach sofort ihren Überholvorgang ab und lenkte ihren Pkw nach rechts. Hierbei verlor sie kurzfristig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den rechten Seitenraum. Dort touchierte sie einen Leitpfosten, wobei ihr Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Hankensbüttel. Die Polizei Hankensbüttel nahm den Unfall auf und sucht nun Zeugen sowie den Unfallverursacher. Hinweise: (05832) 979340.

SUV sorgt für Unfall auf B188

Ebenfalls ein dunkles SUV war an einem Unfall beteiligt, der bereits am vergangenen Donnerstag auf der Bundesstraße 188 stattfand. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung Gifhorn. Im Kreisel an der Landesstraße 283 überholte ihn das SUV, dessen Fahrer bremste anschließend stark ab. Auch der 36-Jährige musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte auf feuchter Straße. Der Mann wurde leicht verletzt, an seiner Schutzkleidung und dem Motorrad entstand zudem Schaden.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Samstagabend in Ettenbüttel. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mit seinem Kraftfahrzeug zwischen 21.05 und 21.20 Uhr auf der Straße Allertal. Hier kam dieser, auf glatter Fahrbahn, ins Rutschen und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Anschließend setzte der Unfallverursacher die Fahrt fort, ohne die Polizei oder den Grundstückseigentümer zu informieren. Zu diesen beiden Unfällen sucht die Polizei Meinersen Zeugen. Hinweise: (05372) 97330.