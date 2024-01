Schon mal im Kalender vormerken: Am 15. Juni findet das Gifhorner Straßenmusikfestival (unten links) statt, am 29. Juni die Oldtimer-Meile (oben rechts), vom 16. bis 18. August das Gifhorner Altstadtfest (unten rechts) und am 7. September zeigt sich Gifhorn International. © FMN | Dirk Kühn