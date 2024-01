Papenteich. Auch in diesem Jahr bietet die Samtgemeinde Papenteich wieder eine Veranstaltungsreihe rund um das Thema Erziehung an. Alle Info-Abende finden online statt.

Das Papenteicher Elternprogramm ist eine Veranstaltungsreihe der Samtgemeinde rund um das Thema „Erziehung“. Es will Eltern informieren, miteinander ins Gespräch bringen, einen Erfahrungsaustausch ermöglichen sowie neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Papenteich. Die Samtgemeinde teilt außerdem mit, dass das Papenteicher Elternprogramm sich an den Bedürfnissen von Eltern und Familien orientiert und hilft sowohl Gutes zu bewahren als auch gemeinsam neue Ideen für zukünftiges erzieherisches Handeln zu entwickeln.

Wie in jedem Jahr gibt es neben den Informationsveranstaltungen für Eltern und Interessierte auch wieder Angebote für Eltern und Kinder, so die Samtgemeinde.

Übersicht der Veranstaltungen in den nächsten Monaten

22. Februar von 19 bis 21 Uhr: Wegen Umbau geschlossen – mein Kind in der Pubertät…

Plötzlich und unerwartet? Oder doch lange vorhersehbar? Die Pubertät ist eine spannende Zeit sowohl für Teenager als auch für Eltern und Geschwister. Zeit für Konflikte, Zeit für Neuorientierung, Zeit für Veränderung - und Zeit für individuelle Lösungen, für neue, andere Formen des Miteinanders. Wie wirken sich Kontrolle und wie Vertrauen auf die Eltern-Kind-Beziehung aus? Die Kinder, die nun Jugendliche und auf dem Weg zum Erwachsenwerden sind, brauchen Eltern, die ihre Kompetenzen zum Wohle aller nutzen. So bietet die Pubertät eine wunderbare Möglichkeit, Beziehungen zu verändern und bisher Unmögliches möglich zu machen. Was elterliche, verständnisvolle Führung in dieser herausfordernden Zeit bedeutet und wie sich Eltern dabei neu auf ihre jugendlichen Kinder einlassen können, beleuchtet die Referentin, Sibylle Patriarca, anhand pragmatischer Tipps, praktischer Übungen und mittels der individuellen Fragen. Die Teilnahme an der Zoom-Konferenz kostet 5 Euro.

14. März von 19 bis 21 Uhr: Mein Kind: selbstbewusst und stark! – wie wir dem Leistungsdruck wirksam begegnen

Leistungsdruck – ein immer präsenter werdendes Thema, auch für Kinder und Jugendliche. Medien und auch Familien berichten von immer stärker wachsenden Anforderungen, von krankmachendem Stress und auch von psychischen Beeinträchtigungen, denen sich junge Menschen und damit auch die Familien ausgesetzt fühlen. Wie dem Stress begegnen? Mit welchen Planungen werden Ziele möglichst effizient erreicht? Wie wird mein Kind selbstbewusst, stark und resistent gegen die unerwünschten Folgen von Leistungsdruck?

Die Referentin des Abends, Charlin Kautz, gibt Tipps für den Alltag und beantwortet auch Ihre individuellen Fragen. Die Teilnahme an der Zoom-Konferenz kostet 5 Euro.

17. April von 19 bis 21 Uhr: „Mehr Vertrauen, statt Kontrolle!“- warum es Erwachsenen schwer fällt, loszulassen

Vertrauen als Basis gelingender Elternschaft. Viele kennen den alten Glaubenssatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“. Wenigen ist jedoch bewusst, was es für Kinder bedeutet, wenn ihnen mit dieser Haltung begegnet wird. An diesem Abend wird sich mit dem Thema „Vertrauen und Kontrolle“ beschäftigt, warum man als Basis für eine gelingende Beziehung innerhalb der Familie den Werten Vertrauen, Gleichwürdigkeit, Authentizität und Verantwortung mehr Gewicht geben sollten. Der Familien- und Paarberater Mario Kappenstein wird an diesem Abend alte Glaubenssätze vorstellen und diese kritisch hinterfragen. Des Weiteren stellt er die Grundwerte Vertrauen, Gleichwürdigkeit, Authentizität und Verantwortung in den Vordergrund und zeigt an nachvollziehbaren und spannenden Beispielen auf, welche positiven Auswirkungen diese auf die Beziehungen innerhalb der Familie haben. Die Teilnahme an der Zoom-Konferenz kostet 5 Euro.

Grundsätzliche Informationen

Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung auf dem Anmeldeportal www.unser-ferienprogramm.de/papenteich nötig. Alle Informationsabende finden online (per Zoom-Konferenz) statt und es wird nach erfolgter Anmeldung kurz vor der Veranstaltung der Zoom- Link mitgeteilt. Bei Online-Anmeldungen erfolgt die Bezahlung nach der Veranstaltung per Lastschrift. Bei persönlicher Anmeldung ohne Online-Zugang müssen die Teilnahmegebühren sofort in bar bezahlt werden.

Für Hilfe bei der Online-Anmeldung und für jede weitere Beratung zum Papenteicher Elternprogramm steht die Jugendförderung zu folgenden Zeiten bereit: Montag bis Freitag in der Regel vormittags sowie Dienstag von 15.30 bis 17 Uhr und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Rathaus der Samtgemeinde.

Das Papenteicher Elternprogramm gibt es auch als Flyer, der in allen Kindertagesstätten, Jugendtreffs, Gemeindebüros sowie im Rathaus Meine ausliegt. Ebenfalls ist das Programm auf der Seite der Samtgemeinde www.papenteich.de einzusehen.

