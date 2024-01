Gifhorn. Reisejournalist Reinhard Pantke berichtet am 19. Januar im FBZ Grille von seiner viermonatigen Fahrradtour von Vancouver nach Alaska.

Der Braunschweiger Globetrotter und Reisejournalist Reinhard Pantke zeigt am Freitag, 19. Januar, spektakuläre Bilder, Filme und Flugaufnahmen seiner viermonatigen Fahrradtour. Von Mai bis September 2023 war er von Vancouver ans kanadische Eismeer bis nach Anchorage in Alaska unterwegs. Die Multivisions-Show wird um 19.30 Uhr im FBZ Grille (Ludwig-Jahn-Strasse 12) in Gifhorn präsentiert.

Von Vancouver an der Westküste Kanadas ging es zunächst auf die vielfältige und langgestreckte Insel Vancouver Island, die mit endlosen Stränden, urweltlichen Regenwäldern und idyllischen Dörfern begeistert. Es schloss sich eine 750 Kilometer weite Strecke auf dem einsamen Stewart Cassiar Highway in den Norden von British Columbia an.

Wal-Beobachtung in Nordamerika. © Reinhard Pantke | Reinhard Pantke

Pantke erzählt von endlosen Weiten, Begegnungen mit wilden Bären und riesigen Waldbränden sowie ungewöhnliche Begegnungen mit Reisenden und Einheimischen, die man so nur in der Wildnis Nordamerikas erleben kann. „Allein das Yukon Territory ist anderthalbmal so groß wie Deutschland, aber nur besiedelt wie eine Kleinstadt. Hunderte Kilometer ohne Orte und Einkaufsmöglichkeiten mit dem Fahrrad sind zwar eine echte Herausforderung, aber auch ein einzigartiges und unvergessliches Naturerlebnis“, so Pantke. Nach einem Abstecher zu gewaltigen Gletschern, Berglandschaften und Regenwäldern entlang der Inside Passsage setzte er die Tour auf den Spuren der Glücksritter in die legendäre Stadt Dawson City am Yukon River fort.

Ein Teil des Weges wurde durch Waldbrände erschwert

Die Wildnis Nordamerikas. © Reinhard Pantke | Reinhard Pantke

„Der Weg nach Tuktojaktuk, dem nördlichsten Ort, den man in Kanada über eine Straße erreichen kann, wurde beeinträchtigt durch die enormen Waldbrände und konnte ausnahmsweise nicht per Fahrrad gefahren werden. Auf der Zielgeraden nach Anchorage, wo das Abenteuer nach fast 5000 Kilometern endete, zogen mich mystische Orte wie verlassenen Minenstädte sowie riesige Nationalparks in ihren Bann“, sagt Pantke. Flugaufnahmen des Wrangell-St.-Elias-Nationalparks und vom Prince-William-Sund sind ebenso beeindruckend, wie alle weiteren Einblicke in die atemberaubende Welt Kanadas und Alaskas.

Natürlich gibt es auch wieder viele Tipps und Anregungen für eigene Reisen. Weitere Tipps und Informationen erhalten Interessierte unter www.reinhard-pantke.de. Karten für die Multivisions-Show sind für 15 Euro und 13 Euro (ermäßigt) erhältlich und können per Mail an reinhard.pantke@gmx.de reserviert werden.

