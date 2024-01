Gifhorn. Grüne und Linke im Stadtrat fordern, dass auch Frauen auf die Königsscheibe schießen dürfen. Erst dann sollen die Gelder fließen.

Mit einem gemeinsamen Antrag will die Gruppe Bündnis 90/Die Grünen und Die Fraktion die Modalitäten des Gifhorner Schützenfestes verändern. Im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 unter dem Punkt „Auszahlung der Gelder zum Schützenfest“ soll in den politischen Gremien der Stadt beraten werden, dass für das Schützenfest eingeplante Gelder nur dann ausgezahlt werden, wenn eine neue diskriminierungsfreie Schützenordnung der Stadt Gifhorn beschlossen wurde. Die Erarbeitung einer neuen Schützenordnung soll mit der Gleichstellungsbeauftragten abgestimmt werden.

Nur Männer dürfen auf die Gifhorner Königsscheibe schießen

In der Begründung des von den beiden Fraktionsvorsitzenden Nicole Wockenfuß (Grüne) und Sandra Zecchino unterzeichneten Antrages heißt es unter anderem: „Die aktuelle Fassung der Schützenordnung der Stadt Gifhorn von 1993 stellt eine Grundlage für die Ungleichbehandlung von Geschlechtern ohne ersichtlichen Grund dar. So heißt es beispielsweise, dass nur ,männliche Teilnehmer‘ berechtigt sind ,drei Schuss auf die Königsscheibe abzugeben‘. Somit können auch nur männliche Teilnehmer Majestät der Stadt Gifhorn werden.“

Ferner wird in dem Antrag angeführt: „Es heißt zwar geschlechtsneutral in §12 Abs. 1, dass Schützenkönig werden kann, ,wer auf die Königsscheibe den besten Schuss abgegeben hat, vom Rat gewählt werden kann, mindestens drei Jahre in Gifhorn seinen festen Wohnsitz hat, unbescholten und mindestens 25 Jahre alt ist‘, dies wird jedoch durch §8 ohne ersichtlichen Grund auf ,männliche Teilnehmer‘ beschränkt – denn bekanntlich kann niemand Schützenkönig werden, wer nicht zuvor auf die Königsscheibe schießen durfte. Dass zusätzlich zwei Wochen nach dem Gifhorner Schützenfest beim Lustigen Sonntag noch eine Damenkönigin ermittelt wird, kann die durch die Schützenordnung der Stadt Gifhorn gewollte Ungleichbehandlung von Geschlechtern nicht ausgleichen, da der Damenkönigin seit jeher eine stets wesentlich geringere Rolle als dem Schützenkönig im öffentlichen Leben der Stadt Gifhorn zukommt und sie bei allen offiziellen Anlässen rund um das Gifhorner Schützenfest nur eine untergeordnete oder teils auch gar keine Rolle spielt.“

Ohne neue Schützenordnung solle kein weiteres Schützenfest veranstaltet werden

Da in der Bundesrepublik Deutschland alle erlassenen Rechtsnormen frei von jeglicher unbegründeter Ungleichbehandlung von Geschlechtern sein müssten, gelte dies auch für die Schützenordnung der Stadt Gifhorn. Diese sei in neuer, diskriminierungsfreier Form vorzulegen und zu beschließen, ehe die Stadt Gifhorn ein weiteres Schützenfest veranstalte.