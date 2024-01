Hankensbüttel. Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT würdigt das Engagement der hankensbütteler kunststoffverarbeitung im Bereich berufliche Orientierung.

Die hankensbütteler kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG erreichte den ersten Platz beim Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ in der Kategorie „SCHULEWIRTSCHAFT-Starter“. Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland würdigt hk für ihr herausragendes Engagement im Bereich berufliche Orientierung für Schülerinnen und Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Preisverleihung fand im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin statt.

Beim prämierten Projekt „Hallo Zukunft“ gestalten seit 2020 Hankensbütteler Ausbildungsbetriebe einen besonderen Azubi-Tag. Im Mittelpunkt der Aktion steht der Kooperationsgeist der beteiligten Unternehmen. Denn alle eint ein Ziel: Dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen und eine authentische berufliche Orientierung für die Jugendlichen zu bieten. Alle Beteiligten öffnen dafür an einem Samstag die Türen ihrer Unternehmen und ermöglichen lebendige Werkstätten und Mitmachaktionen.

Laut hankensbütteler kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG ist ein weiterer Pluspunkt von „Hallo Zukunft“, dass sich interessierte ganzjährig über berufliche Möglichkeiten und Praktika informieren können. Die crossmediale Ansprache gelingt den Machern über die Webseite www.hallozukunft.jetzt, Broschüren, Schulbesuche und Social Media. Für die schnelle Orientierung wurde ein Farbsystem entwickelt, das sich in allen Medien widerspiegelt.

„Die Netzwerkarbeit und Organisation übernimmt unser kleines Projektteam“ so Aline Henke, geschäftsführende Gesellschafterin der hk. „Wir freuen uns sehr über den Preis und die damit verbundene Anerkennung unserer Arbeit. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern möchten wir die berufliche Vielfalt in der Heimat aufzeigen. Deshalb nehmen wir den Preis auch stellvertretend für die beteiligten Ausbildungsbetriebe und Netzwerkpartner entgegen.“

Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT würdigt innovative Ideen

Die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten für junge Menschen wachsen stetig. Der „richtige“ Weg ist dabei so individuell wie jeder junge Mensch selbst. Umso wichtiger ist eine starke Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft mit der Möglichkeit, Einblicke in die Praxis zu bekommen. Deshalb würdigt die Jury des SCHULEWIRTSCHAFT-Preises Unternehmen, die sich in diesem Bereich mit innovativen Ideen einbringen.

Mit dem SCHULEWIRTSCHAFT-Preis „Das hat Potenzial!“ zeichnet das Netzwerk seit 2012 Schulen, Unternehmen sowie Lehr- und Lernmedien aus, die sich beispielhaft für die beruflichen Perspektiven junger Menschen engagieren und diesen ökonomischen Zusammenhängen näherbringen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert den Wettbewerb.

Das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland steht für partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft – regional verankert, bundesweit vernetzt. Ziel ist es, Schulen und Unternehmen zusammen zu bringen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Nachwuchssicherung gelingt. Weitere Informationen zum Netzwerk unter: https://www.schulewirtschaft.de/preis.

red