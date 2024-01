Isenbüttel. Bürgerservice der Samtgemeinde Isenbüttel setzt Neuerungen um. Außerdem gibt es seit dem 1. Januar keinen Kinderreisepass mehr.

Um Bildmanipulationen laut des Bundesinnenministeriums künftig auszuschließen, sollen Lichtbilder für Pässe und Personalausweise ab dem 1. Mai 2025 ausschließlich digital erstellt und mit einer sicheren Verbindung an das Bürgerbüro geschickt werden. Der bisher bei der Samtgemeinde Isenbüttel aufgestellte Fotoautomat erfüllt diese Richtlinien nicht und wird daher ersetzt. Die Abholung des alten Automaten erfolgte bereits am 28. Dezember 2023, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Isenbüttel.

Kinderreisepass ist zum 1. Januar 2024 weggefallen

Das Gesetz zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vom 8. Oktober sieht vor, dass der Kinderreisepass seit dem 1. Januar 2024 weggefallen ist. Seit diesem Zeitpunkt gibt es nur noch die Möglichkeit für Kinder einen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen. Ein Mindestalter für die Ausstellung dieser Dokumente gibt es nicht. Grundsätzlich müssen Personen unter 16 Jahren weder einen Personalausweis noch einen Reisepass besitzen. Wird ein entsprechendes Dokument ausgestellt, beispielsweise aufgrund einer Urlaubsreise, ist dies bei Personen unter 24 Jahren, sechs Jahre gültig, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Personalausweis für eine Person unter 24 Jahre kostet 22,80 Euro und die Gebühr für einen Reisepass beträgt 37,50 Euro. Die Ausstellung eines neuen Dokumentes dauert zwischen zwei und sechs Wochen. Pässe und Ausweise müssen in jedem Fall persönlich beantragt werden. Dafür ist auch bei Säuglingen und Kleinkindern ein biometrisches Passbild notwendig. Zusätzlich ist ein Antrag mit der Unterschrift aller sorgeberechtigten Personen erforderlich. Dieser Antrag ist an der Bürgerinfo im Rathaus erhältlich oder kann über die Homepage www.isenbuettel.de unter Bürgerservice heruntergeladen werden. Das Kind muss bei der Beantragung mitgebracht werden, so die Samtgemeinde.

Um Wartezeiten zu vermeiden, ist es empfehlenswert, vorab einen Termin zu vereinbaren. Dies geht über die Homepage oder die Munipolis App der Samtgemeinde Isenbüttel. Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Bürgerinfo des Rathauses unter der Rufnummer (05374) 880 zur Verfügung.

