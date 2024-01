Gifhorn. Bei der zweiten Supersession im Gifhorner Kultbahnhof traten zehn Musiker in wechselnder Besetzung auf. Gemeinsame Proben gab es vorher nicht.

Sie machten es noch einmal, wie angekündigt. Die zweite Supersession im Kultbahnhof, ein Jahr nach der ersten, brachte das, was die Fans erwarteten: Ehrlichen Rock, feine Soli, lockere Sprüche und Musiker in Bestform. Zehn Vollprofis standen in wechselnden Besetzungen auf der Bühne. Ihr Können bewiesen die Musiker, die in bekannten Bands spielten und spielen, allein dadurch, dass sie zuvor nicht gemeinsam geprobt hatten.