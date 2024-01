Gifhorn. Am Mittwoch hat eine 25-jährige Fahrerin auf dem Kaufland-Parkplatz ein Auto beschädigt. Die Polizei Gifhorn sucht den Fahrzeughalter.

Am vergangenen Mittwoch zwischen 17.45 und 18 Uhr hat eine 25-Jährige auf dem Kaufland-Parkplatz in Gifhorn vermutlich beim Ausparken einen neben ihr stehenden Pkw beschädigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei hatte sie im mittleren Gang, direkt gegenüber dem Eingangsbereich, in einer Parkbox geparkt. Der Schaden an ihrem Fahrzeug wurde erst zu Hause bemerkt.

Bei einem erneuten Aufsuchen des Parkplatzes konnte sie kein anderes Fahrzeug mit korrespondierendem Unfallschäden feststellen und zeigte den Unfall bei der Polizei Gifhorn an. Zeugen und Hinweisgeber sowie die oder der Geschädigte melden sich bitte unter der Telefonnummer (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

red