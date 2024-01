Rühen. Bürgermeister Theo Bossert konnte eine außergerichtliche Einigung erreichen. Die Hausordnung zur Nutzung der Räumlichkeiten wurde angepasst.

Ärger gab es in Brechtorf wegen einer Lärmbelästigung, die vom dortigen Sportheim ausging. Bürgermeister Theo Bossert berichtete in der Sitzung des Gemeinderates Rühen am Mittwoch im Eischotter Faitschenkrug, dass aufgrund der nun abgeschlossenen Mediation im Klageverfahren, die Richtlinie, die Hausordnung und auch der Anmeldebogen zur Nutzung der Räumlichkeiten dort angepasst werden müssen.

Eine private Vermietung nach 22 Uhr sollte nicht mehr erfolgen, da die Einhaltung der Imissionswerte nicht durch die Verwaltung gewährleistet werden kann. Die Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung sei von dem jeweiligen Nutzer zu entrichten. Dies müsse auch im Anmeldebogen aufgenommen und in der Hausordnung verankert werden. Bossert berichtete, dass er die außergerichtliche Einigung in einem Gericht in Braunschweig in einer vierstündigen Sitzung erreicht habe.

Zu Beginn der Sitzung gab Bossert einen Rückblick auf die ersten zwei Jahre seiner fünfjährigen Amtszeit. Es sei keine leichte Sache, zu jeder Zeit im Blickpunkt der Bürgerinnen und Bürger zu stehen, stets Ansprechpartner zu sein. Zufrieden zeigte er sich mit dem in der Zeit Erreichten. Beschwerlich sei der Beginn gewesen mit der schwierigen Verkehrssituation im Zuge der Sanierung der Hauptstraße und den unvermeidlichen Umleitungen.

Die Ratsarbeit soll künftig digital stattfinden

Als Beispiele für nicht einfache aber gelungene Dinge nannte der Bürgermeister die Bepflanzung des Kreisels und die große Rutsche in Brechtorf. Die Ansiedlung eines Nahversorgers in Kreiselnähe sei an der Bürokratie gescheitert. Auch Rühen strebt mit Beschlüssen zur Freiflächenvoltaik neue Ziele an. In das Grundstück des ehemaligen Autohauses in Brechtorf wird ein Gartenbaubetrieb einziehen, berichtete Bossert weiter.

Drei Anträge der Fraktion Grüne/PUL trug Sprecher Hermann Jordan vor. Alle drei wurden befürwortet, bei insgesamt einer Gegenstimme. Demnach wird in Rühen künftig die Ratsarbeit digital stattfinden. Für die Verwaltung wird ein Laptop angeschafft, der vor allem bei Außenterminen eingesetzt werden kann, und eine Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit soll unter Federführung von Hermann Jordan aufgestellt werden.

