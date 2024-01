Gifhorn. Das Rathaus legt die Liste der Beurkundungen des Vorjahres vor. Diese immer weiter steigende amtliche Zahl lässt aufhorchen.

Leben, lieben, leiden: Was 2023 Gifhorns 44.537 Einwohnern (Melderegister Stand 30. September 2023) widerfuhr, bildet sich in der Statistik des Standesamts ab. Das Team um Melanie Ritterbusch beurkundet akribisch, was sich in den Familien änderte.