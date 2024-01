Gifhorn. Kreiskantor Raphael Nigbur zeigte, was das alte Instrument ohne Strom kann. So gemütlich wurde es zur Dämmerstunde in St. Nicolai.

Seit Anfang des Jahres ist Energie wieder teurer geworden. Grund genug für Gifhorns Kreiskantor Raphael Nigbur, das Energiesparkonzert in der St. Nicolai-Kirche anzubieten, bei dem zusätzlich noch der Kohlendioxidausstoß vermindert wurde. Dabei wurde nicht an der Musik, sondern bei der Heizung und beim Strom gespart. Für die Wärme gab es Decken für das Publikum, Kerzen wiesen den Weg entlang zur Empore. Eine kleine Taschenlampe erlaubte zudem dem Kantor bei zunehmender Dämmerung, die Noten zu lesen.