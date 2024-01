Gifhorn. Zehn glättebedingte Unfälle ereignen sich seit Samstagabend im gesamten Gifhorner Kreisgebiet. Das waren die Unfallfolgen.

Der schneereiche Wintereinbruch bereitete Gifhorner Autofahrern ab Samstagabend doch einige Probleme. Laut Polizei Gifhorn kam es bis Sonntag früh zu zehn glättebedingten Unfällen. „Es blieb ab in allen Fällen bei Blechschäden“, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage. Menschen blieben unverletzt. Rutschig war es demnach überall im Landkreis Gifhorn. Unfallschwerpunkte zeigen sich keine.

Die Unfälle ereigneten sich, obwohl der Winterdienst seit Sonnabend zunächst Salz gegen in den Minusbereich fallende Temperaturen mit Glätterisiko auf den feuchten Straßen streute und dann zum Räumen gegen drei bis fünf Zentimeter Neuschnee überging.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Unabhängig vom Wetter kam es laut Polizei in der Nacht zum Sonnabend zu einem Einbruch in ein Wesendorfer Einfamilienhaus. Unbekannte zerstörten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr, eine Fensterscheibe in dem Anwesen Fliederstraße, stiegen ins Haus und durchsuchten alle Wohnräume nach Wertgegenständen. Die Polizei schätzt die gestohlenen Gegenstände auf 500 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Gifhorner Ermittler unter Telefon 05371/9800 entgegen.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Gifhorn

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag auf der Hamburger Straße in Gifhorn stellte die Polizei bei einem Autofahrer spürbaren Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Außerdem erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren.

Einen ähnlichen Fall gab es in Wahrenholz: Ein 32-Jähriger war in seinem Auto auf der Hauptstraße unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten ihn und stellten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobennahme sowie ein Ermittlungsverfahren wurden veranlasst und die Weiterfahrt verboten.

