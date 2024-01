Isenbüttel. Die frühere stellvertretende Bürgermeisterin starb im Alter von 88 Jahren. So prägte die Sozialdemokratin das heutige Gemeinwesen.

Die Isenbütteler Ehrenbürgerin Liselotte Grohn ist gestorben. Wie die Familie bekanntgab, starb sie bereits am 6. Dezember im Alter von 88 Jahren in Berlin. Ihr Trauergottesdienst findet am Sonnabend, 20. Januar, von 12 Uhr an auf dem Friedhof Isenbüttel statt.