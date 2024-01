Gifhorn. Nach den Regenfällen der vergangenen Wochen stehen viele ausgetrocknete Zonen der einst zwei Hektar großen Fläche wieder unter Wasser.

Schlechtes Wetter, Dauerregen, Hochwassergefahr, Grundwasserprobleme, Feuerwehr-Pumpeinsätze gegen vollgelaufene Kanalisation und Keller. Zwischen all den schlechten Nachrichten scheint eine unscheinbare positive Entwicklung der vergangenen Wochen beinahe unterzugehen: Möglicherweise taucht der Heidesee wieder auf. Facebook-Nutzerin Sonja Jahn zeigte ein Bild des Moorsees im stimmungsvollen Sonnenuntergang – mal ohne Regenwolken – mit der Überlegung: „Also wenn es etwas weiter regnet, dann ist der Heidesee bald wieder voll.“ Dazu ein nachdenkliches Emoji.

Jahrlange Trockenheit setzte dem See zu

Tatsächlich sehen Spaziergänger in dem nach wie vor beliebten Naturareal südlich der Bundesstraße 188 eine erstaunliche Entwicklung. Erstmals seit der zunehmenden Verlandung und dem vollständigen Trockenfall des zwei Hektar großen Flachgewässers 2019 stehen wieder größere Zonen unter Wasser. Und das ungeachtet der seitdem kräftig gewachsenen Vegetation.

Das frühere Ausflugslokal Restaurant Heidesee ist völlig verfallen.

Seinerzeit fehlte dem sogenannten Schlattsee, der sich ohne eigenen Zufluss nur aus einsickerndem Niederschlagswasser speist, das Wasser von den umgebenden eiszeitlichen Dünen. Denn Grundwasser hat auf den Heidesee keine Auswirkung. Der Landkreis hatte seinerzeit erläutert: „Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besitzt der Heidesee keine Bedeutung für andere Gewässer oder Gräben. Nachbargewässer, aus denen Wasser in den Heidesee eingeleitet werden könnte, gibt es nicht. Es ist auch nicht vorstellbar, den Heidesee mit Grundwasser zu befüllen. Eine solche Maßnahme belastet die ohnehin angespannte Grundwassersituation weiter und es gibt auch keine rechtliche Befugnis, dafür Grundwasser zu entnehmen.“

Einst schaukelten hier Tretboote

Doch Ende 2023 wurde es zunehmend nasser, Wasser konnte wieder aus den gesättigten Dünenböden in die Mulde des einstigen Sees fließen, auf dem zu besten Zeiten sogar Wochenendausflügler in Tretbooten zwischen Seerosen unterwegs waren. So weit ist es allerdings noch lange nicht, und zurzeit hoffen die Gifhorner bei aller Sympathie für den Heidesee doch eher auf ausgedehnte Niederschlagspausen.

Dazu kommt: Obwohl die Stadt Gifhorn mehrfach Anläufe unternahm, das einstige naturnahe Ausflugsziel zusammen mit den heutigen Eigentümern attraktiv zu gestalten und dazu auch Bebauungspläne in der Schublade hat, dämmert das ehemalige Ausflugslokal, das Restaurant Heidesee, seit mehr als zehn Jahren vor sich hin und verfällt.

Stadt: Heidesee bleibt sich selbst überlassen

Die Gifhorner Planungschefin Meike Klesen teilte auf Anfrage mit: „Durch die lange Trockenperiode ist eine geschlossene Vegetationsdecke entstanden. Durch die lange Regenperiode stehen die Pflanzen derzeit im Wasser. Allerdings ist der aktuelle Zustand weit davon entfernt, dass man von einem See sprechen könnte. Da der Heidesee im Landschaftsschutzgebiet liegt, sind keine weiteren Maßnahmen vorgesehen, auch kein Entfernen der Vegetation. Der Schlatt wird seiner natürlichen Entwicklung überlassen. Die Stadtverwaltung beobachtet diese Entwicklung.“

