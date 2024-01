Gifhorn. Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Täter in Wittingen Gullydeckel in die Seitenscheiben von zwei Autos geworfen – Zeugen gesucht.

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, Gullydeckel in die Scheiben zweier geparkter Autos in Wittingen geworfen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Gifhorn wurde in der Spittastraße die Schachtabdeckung in die Seitenscheibe eines Skoda Fabia geworfen. Die Seitenscheibe eines Opel Meriva, der in der Mühlenstraße parkte, wurde mit einem weiteren Gullydeckel auf die gleiche Art beschädigt.

Wittingen: Gullydeckel in Seitenscheiben geworfen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei leitete Strafverfahren ein und sucht dazu Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Personengruppen an den Tatorten nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer (05831) 25200 entgegen.

red