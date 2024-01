Schwülper. Richtig froh ist der Jahresbeginn in der Gemeinde Schwülper nicht. Unbekannte haben ein Ehrenmal und Bushaltestellen beschmiert.

Zwischen Weihnachten und Neujahr gab es einige mutwillige Zerstörungen in der vom Hochwasser gebeutelten Gemeinde Schwülper. Die schlimmsten Fälle sind ein durch Böller zerstörter Briefkasten am Gemeindebüro in Groß Schwülper und Graffiti-Schmierereien mit Anti-Nazi-Parolen am Ehrenmal für Kriegsgefallene an der St. Christinenkirche in Walle.

Schwülpers Bürgemeisterin ist enttäuscht und erschüttert

Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann hat beide Fälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht und hat dabei erfahren, dass wohl zehn Briefkästen gesprengt wurden. „Ich bin sauer, maßlos enttäuscht und erschüttert, dass es Menschen gibt, die so etwas fertigbringen“, sagte sie. „Und das in einer Phase, wo wir mit vollem Einsatz gegen das Hochwasser von Schunter und Oker gekämpft haben.“ Deswegen hatte Brinkmann die Mitarbeiter des Bauhofs aus dem Urlaub geholt und selbst eine Urlaubsreise abgesagt.

Auch der Briefkasten und die Klingelanlage der Gemeindeverwaltung wurden demoliert. © FMN | Gemeinde Schwülper

Mitten im Hochwassereinsatz hatte sie die Nachricht aus Walle erreicht, dass das Ehrenmal ein weiteres Mal mit Anti-Nazi-Parolen besprüht wurde. „Das Gleiche war vor einen Jahr passiert und die Mitarbeiter des Bauhofs hatten seinerzeit fünf Stunden zu tun, um die Farbe zu entfernen“, berichtete die Bürgermeisterin, die sicher ist, dass es sich beide Male um denselben Täter handelt. „Es ist dieselbe Farbe, dieselbe Schrift und der gleiche Text.“

Böller im Briefkasten der Gemeinde Schwülper zerstört Elektronik

Am Gemeindebüro wurde in der Silvestermacht ein Böller in den Briefkasten geworfen, der darin explodierte. „Auch die gesamte Elektronik, wie Bewegungsmelder und Türöffner wurden beschädigt.“ Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro. Auf teils verkohlter Post konnten noch die Absender entziffert werden. Weil Brinkmann nicht ausschließen kann, dass Schreiben komplett verbrannt sind, bittet sie alle, die vor dem Jahreswechsel dort ein Schreiben eingeworfen haben, sich bei der Verwaltung zu melden.