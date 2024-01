Gifhorn. Die zweite Supersession im Gifhorner Kultbahnhof kommt gut an beim Publikum. Die Musiker aus der Region gaben ihr Bestes.

Sie machten es noch einmal, wie angekündigt. Die zweite Supersession im Gifhorner Kultbahnhof, ein Jahr nach der ersten, brachte das, was die Fans erwarteten. Ehrlichen Rock, feine Soli, lockere Sprüche und Musiker in Bestform.

Zehn Musiker aus Gifhorn und Umgebung auf der Bühne

Zehn Vollprofis standen in wechselnden Besetzungen auf der Bühne. Ihr Können bewiesen die Musiker, die in bekannten Bands spielten und spielen, allein dadurch, dass sie zuvor nicht gemeinsam geprobt hatten. Ein Soundcheck vor dem Konzert reichte, der Rest war Routine und viel Leidenschaft.

Supersession im Kultbahnhof: Sänger Chris Thornton, Jürgen Scholz und Organisator und Kultbahnhof-Mitinhaber Volker Schlag an ihren Gitarren, Uwe Lost und Holger Trull am Bass und Jens Skwirblies an der Orgel, Bo Heart am Keyboard und am Schlagzeug Eddie Filipp sowie Billy-Ray Schlag waren dabei. © FMN | Burkhard Ohse

Schon im vergangenen Jahr sah man Musikern und Publikum im Gifhorner Kultbahnhof an, wie viel Spaß es machte. Holger Daub meinte dann auch: „Schön, dass diese Session wiederholt wird, und sollte es eine alljährliche Tradition werden, bin ich auf jeden Fall regelmäßig mit dabei.“ Sänger Chris Thornton, Jürgen Scholz und Organisator und Kultbahnhof-Mitinhaber Volker Schlag an ihren Gitarren, Uwe Lost und Holger Trull am Bass und Jens Skwirblies fast im Publikum an seiner Orgel, die keinen Platz mehr auf der Bühne hatte, Bo Heart am Keyboard und am Schlagzeug Eddie Filipp und Billy-Ray Schlag waren dabei.

Als Zugabe erklang „Take me Home, Country Roads“

Schlags Sohn hatte erst ganz kurzfristig erfahren, dass er benötigt wurde. Eigene Interpretationen ganz großer Hits, rockige, melodische, andächtige, begeisterten das Publikum, das während der gesamten Session mitging und immer wieder kräftig applaudierte. Songs von Stevie Wonder, U2, Ray Charles, Joe Cocker, Robert Palmer, weder in Musikgenres noch in einer Musikepoche ließen sich die Protagonisten auf der Bühne einschränken. Auch mit Gesang war fast jeder der Allrounder einmal dran, das Zusammenspiel funktionierte reibungslos. Am Ende, als Zugabe, wurde leicht musikalisch angetäuscht. Aber dann erklang dann doch „Take me Home, Country Roads“.

