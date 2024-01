Gifhorn. Aus Sicht der Nutzer hat die elektronische Verschreibung durchaus Vorteile. Manche Gewohnheit geht mit dem Formular aber verloren.

Das elektronische Rezept ist da. Das Bundesgesundheitsministerium spricht offiziell von einer verpflichtenden Nutzung in den Arztpraxen seit 1. Januar 2024 für verschreibungspflichtige Medikamente. Doch Gifhorns Hausarzt-Sprecher Dr. Carsten Gieseking relativiert: „Wir müssen es einsetzen können, müssen es aber nicht einsetzen.“ Der Gifhorner Apotheker Thorsten Stoye weiß zudem: „Das Gesetz ist noch gar nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.“ Grund genug also für einen Realitätscheck. Wie können Gifhorner Patienten, Ärztinnen und Apotheker das Beste aus der neuen Technik machen?

So läuft es aus Patientensicht

Patienten, jedenfalls die gesetzlich versicherten, setzen am einfachsten ihre Krankenkassenkarte ein. „Einfach vorzeigen“, sagt Apotheker Stoye. Einzige Bedingung: Die Karte muss beim behandelnden Arzt registriert sein. Ein klassisches Papierrezept hat sich damit erledigt. Es sei denn, es geht um medizinische Hilfsmittel wie Diabetikerzubehör. Sie folgen in einem nächsten Schritt. Stoye hofft für die Kunden, dass die Technik bei rund zwei Millionen einzulösenden Rezepten bundesweit pro Tag mitspielt. In der Probephase 2023 lief es jedenfalls.

Wer mag, kann auch eine App auf dem Smartphone nutzen. Stoyes Aller-Apotheke ist wie die Branche vorbereitet. „Wir haben das ausprobiert. Aber die Nutzerzahl liegt bei null“, berichtet der Praktiker. Die tendenziell ältere Zielgruppe schrecke wohl davor zurück. Denn die App will individuell installiert und registriert sein.

Dritte Variante bleibt nach wie vor ein Rezeptausdruck, auf dem die Daten der elektronischen Verschreibung sichtbar sind.

Das sagt die Gifhorner Ärzteschaft

Nicht umsonst spricht Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, von einem Gewöhnungseffekt. Die Behandler nutzten aktuell die sinnvollste Verschreibungsform. „Die Patienten fragen schon nach dem E-Rezept. Aber sie verstehen auch, wenn wir noch Schwierigkeiten haben. Jedenfalls muss zurzeit noch nicht jedes Rezept ein E-Rezept sein.“

Ehlers nennt zwei Beispiele: Sei ein verordnetes Präparat in der Apotheke nicht verfügbar, habe man bislang auf dem kurzen Dienstweg telefoniert. Künftig müsse ein neues Rezept ausgestellt werden. Passé sei auch die Option, für genau eingestellt chronische Patienten Folgeverordnungen des gleichen Mittels unkompliziert per Blanko-Rezept über die Praxishelferinnen auszustellen.

Dr. Carsten Gieseking, Vorsitzender des Hausärzteverbands im Kreis Gifhorn, erwähnt die vielen Einschränkungen des E-Rezepts. Bei Hausbesuchen gebe es keins, ebenso nicht bei stärkeren Medikamenten im Betäubungsmittelspektrum etwa für Altenheime.

Technisch habe sich das E-Rezept bewährt, „je nach Praxisverwaltungssystem und wenn die Abläufe passen“. Viele Praxen hätten das neue System bereits seit 2023 eingesetzt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Patienten konsequent ihre Versichertenkarte zur Registrierung mitbrächten.

Und auf eine Einschränkung weist Gieseking auch hin: Direkt aus der Praxis schnell mal in die Apotheke, um die Medikamente mitzunehmen, das habe sich erledigt. Denn kein Arzt könne jedes E-Rezept per Einzelsignatur freigeben. „Sich bei 200 Rezepten am Tag jedes Mal für 30 Sekunden anzumelden, sprengt die Versorgung“, warnt Gieseking. Also nutzten Praxen Sammelsignaturen vor der Mittagspause oder abends vor Praxisschluss. Auf der sicheren Seite seien Patienten, die tags darauf in die Apotheke gingen.

Die Erfahrungen des Apothekers

Apotheker Thorsten Stoye sieht dem Übergang nach der Probephase 2023 insgesamt gelassen entgegen. In der Aller-Apotheke laden Hinweisschilder ein, alle Fragen zum E-Rezept offen zu stellen. Als größte Hürde habe sich für Patienten erwiesen, dass sie nicht mehr erkennen können, welche Verordnungen auf ihrem Rezept hinterlegt seien, so Stoye. Sind es die „richtigen Medikamente“, also die gewohnten und bewährten?

Technisch sei längst alles eingerichtet, den Großteil der Kosten für Investition und laufenden Betrieb bekomme man refinanziert, gesteht der Apotheker zu.

Einen vermeintlichen Vorteil der elektronischen Verordnung relativiert er etwas: Die Kontrolle von Wechselwirkungen verschiedenen Medikamente. Ein wichtiges Thema, bei dem auch noch die atypische Medikation hinzukomme, also besondere Dosierungen oder Einsätze in bestimmten Altersgruppen. „Da hatten wir auch vorher schon Technik, die uns geholfen hat“, berichtet Stoye. Und betont zugleich: „Die Entscheidung im Lichte einer Abwägung von Nutzen und Risiko kann keine Technik treffen.“

Bezogen auf das neue E-Rezept, lautet Stoyes entscheidende Botschaft, die viel zur Beruhigung beiträgt: „Papier behält seine Gültigkeit.“„