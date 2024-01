Gifhorn. Das Braunschweiger Staatsorchester führte das Publikum musikalisch einmal um den Globus.

Eine interessante Frage wurde beim Neujahrskonzert des Kulturvereins in der Stadthalle Gifhorn beantwortet. Warum spielt man in einem Staatsorchester Tuba, übrigens das Instrument des Jahres 2024? Der einzige Tubist Daniel Barth beantwortete die Frage von Schauspieler und Moderator Robert Prinzler. „Mein Vater, der schon ewig in einem Blasorchester spielt, sagte mir damals, wer Tuba spielt, ist der Chef, weil er den Takt vorgibt.“