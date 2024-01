Gifhorn. Manche Bienenstöcke sind bereits Opfer der starken Überflutungen an Oker, Ise und Aller geworden. Das bedeutet das für die Imker.

Zahlreiche Imkerinnen und Imker im Landkreis Gifhorn, speziell in der süd-westlichen Region in der Samtgemeinde Meinersen, wo die Oker in die Aller mündet, mussten an den Weihnachtsfeiertagen ausrücken, um ihre Bienenvölker vor den angekündigten Wassermassen zu retten. Das teilt der Imkerverein Gamsen-Kästorf und Umgebung in einer Pressemitteilung mit.

Jungimkerin und Mitglied im Imkerverein Gamsen-Kästorf und Umgebung, Laura Hoyer aus Meinersen, hatte ihre fünf Beuten bei Höfen auf einer Fläche nahe der Oker stehen, als die Verantwortlichen aus der betroffene Kommune sich gezwungen sahen, dieses Gebiet als geeignetes „Rückhaltebecken“ freizugeben, um die angrenzenden vor Überflutung gefährdeten Wohnhäuser der Kommune vorsorglich vor dem Wasser zu schützen. Laura Hoyer konnte rechtzeitig mit Hilfe von fünf Freunden und technischem Gerät innerhalb von nur 40 Minuten ihre fünf Bienenvölker auf einen nahegelegenen sicheren Stellplatz umsetzen.

Imker im Landkreis Gifhorn evakuieren ihre Völker vor dem Hochwasser. © FMN | Imkerverein Gamsen-Kästorf und Umgebung

Verlust der Bienenvölker verursacht schnell mehrere Hundert Euro Schaden

Sie erklärte danach erleichtert: „Ich bin so froh, dass ich dank von Social-Media so schnell Hilfe bekam.“ Der Verlust ihrer Bienenvölker plus Beuten hätte sonst einige Hundert Euro minus bedeutet. Sogar ihre Imkerfreundin Jennifer Borchert aus Wahrenholz kam ihr zur Hilfe und packte beim Umsetzen mit an. Bei der spontan „Bienen-Task-Force“ dabei waren außerdem Marcel Fiore, Marvin Hauke sowie Hendrik und Wilhelm Behrens. Hendriks Vater transportierte mit seinem Traktor mit Frontlader die Beuten auf Europaletten zu der höher gelegenen, vor Wasser geschützten Wiese, weg von der Oker.

Imker im Landkreis Gifhorn evakuieren ihre Völker vor dem Hochwasser. © FMN | : Imkerverein Gamsen-Kästorf und Umgebung

Nicht soviel Glück hatte ihr langjähriger Imkerfreund und Vereinskollege Werner Stöhr. Seine Bienenvölker wurden in der Flur bei Flettmar in wenigen Stunden weiträumig von den Fluten eingekreist, sodass eine Rettung bis auf Weiteres unmöglich wurde. Sein Sohn Martin, Vorsitzender des Imkerverein Gamsen-Kästorf und Umgebung, sagte: „Soweit mein Vater und ich die Situation jüngst aus der Ferne erkennen konnten, sind auf unserem Stand bis jetzt mindestens zwei Beuten weggespült worden und wurden so Opfer der Überschwemmungen.“

Manche Imker wissen nicht, ob ihre Bienen die Überflutungen überlebt haben

Bei den restlichen Bienenvölkern wüssten beide betroffenen Imker bisher nicht, ob ihre Bienen bis dato überlebten. Beide befolgten den Aufruf in den Medien strikt, die überfluteten Flächen und Dämme aufgrund einer möglichen Unfallgefahr nicht zu betreten. Der Vorsitzende Stöhr fügte hinzu: „Auch bei unserem Vorstandsmitglied und Imkerfreund Bernd Richter aus Neubokel war höchste Not an und in seinem Bienenhaus angesagt.“

Imker im Landkreis Gifhorn evakuieren ihre Völker vor dem Hochwasser. © FMN | Imkerverein Gamsen-Kästorf und Umgebung

Er und helfende Hände mussten die vor Wasser bedrohten Bienenvölker zügig umstellen oder höher stellen, weil das Wasser noch am selben Tag der Sichtkontrolle weiter um über 20 Zentimeter anstieg, und so seine Bienenvölker vor dem Wasser zu schützen. Das Ausmaß der bis hierhin aufgetretenen finanziellen und materiellen Schäden bei den betroffenen Imkerinnen und Imkern im Verein und den anderen im Landkreis Gifhorn sei noch gar nicht abzusehen.

Martin Stöhr erinnerte: „Einige unserer Vereinsmitglieder, Imkerfreunde und -freundinnen, haben ihre Beuten auch entlang der angestauten Ise stehen sowie an anderen Zuflüssen und Bäche in die Aller und Oker, sodass ich heute die entstandenen Verluste an Bienenmaterial noch gar nicht beziffern kann.“ Es werde wohl jetzt noch viel Arbeit auf uns als Imkerinnen und Imker zukommen, meinte Martin Stöhr abschließend betroffen mit Blick ins neue Jahr 2024. red

