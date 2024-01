Allerbüttel. Teilnehmer aus allen Mitgliedsgemeinden traten zum ersten von zwölf Läufen an. Das ist der Sinn hinter dieser Veranstaltung.

50 Jahre alt ist die Samtgemeinde Isenbüttel - und dieses Jubiläum soll mit vielen Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt gefeiert werden. Zum Auftakt zogen sich rund 100 sportbegeisterte Samtgemeinde-Einwohner am Neujahrstag die Laufschuhe an, um am ersten der zwölf Jubiläumsläufen teilzunehmen. Der fand in Allerbüttel statt.