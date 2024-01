Gifhorn. Das Landesinnenministerium bestätigt, dass dieses sowie ein Wechselladerfahrzeug im Landkreis stationiert werden sollen.

Die Kreisfeuerwehr Gifhorn kann sich über eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen freuen. Die Bewerbung um ein Hochleistungs‐Förderpumpen‐System war erfolgreich. Eine von vier neuen landeseigenen Pumpen wird im Landkreis stationiert. Diese Neuigkeiten vermeldet Landtagsabgeordneter für Gifhorns Südkreis, Philipp Raulfs, aus dem Niedersächsischen Innenministerium.

„In den letzten Monaten habe ich in enger Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort viele Gespräche in Hannover geführt, um die Notwendigkeit dieses Systems für den Landkreis Gifhorn zu untermauern. Ich bin daher sehr glücklich über die Entscheidung“, sagt der Sozialdemokrat und aktive Feuerwehrmann. Der gemeinsame Einsatz habe sich gelohnt. Das neue System sei eine wichtige Ergänzung für die Einsatzfähigkeit der Kreisfeuerwehr. „Dies hat nicht zuletzt der Moorbrand in der Sassenburg gezeigt.“

Kreisbrandmeister Dieckmann: „Dadurch sind wir leistungsfähiger und durchschlagskräftiger“

Seine Landtagskollegin Kirsikka Lansmann, gewählt im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg, ergänzt: „Das sind sehr gute Nachrichten für die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner im Landkreis. Ihre wertvolle Arbeit erfährt durch diese Entscheidung die verdiente Wertschätzung und es ist ein großartiges Signal für Ehrenamt und Zivilgesellschaft. Wir alle profitieren zudem davon, wenn sich die Bedingungen zu unserer aller Sicherheit verbessern.“

Kreisbrandmeister Jens Dieckmann ist ebenfalls froh über die Entscheidung des Landes: „Das ist ein wichtiges Zeichen für die vielen Aktiven in unserem Landkreis. Durch die neuen Gerätschaften sind wir leistungsfähiger und durchschlagskräftiger, was sich in der Effizienz unserer Einsätze widerspiegeln wird. Für die Kameradinnen und Kameraden wird die Entscheidung eine Motivation sein, sich auch weiterhin einzubringen und zu engagieren.“

Neben dem Hochleistungssystem wird außerdem ein Wechselladerfahrzeug im Landkreis stationiert. Die neuen Systeme werden dann in das Gefahrenabwehrsystem des Landkreises Gifhorn eingebunden. red

