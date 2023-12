Gifhorn. Vom Spendenaufruf für Familie eines gestorbenen Vaters bis zu „Babylon Berlin“ - diese Artikel interessierten die Leser am meisten.

Welche Themen haben die Gifhorner Leser dieses Jahr am meisten bewegt? Welche fanden sie besonders spannend, welche Überschriften haben sie besonders in den Bann gezogen? An dieser Stelle präsentieren wir die Top-Ten der meistgelesenen Gifhorn-Artikel auf unserer Homepage.

10. Wilde Verfolgungsfahrt durch Leiferde - Polizei nimmt Fahrer fest

Im ersten Artikel unserer Top-Ten geht es um eine wilde Verfolgungsjagd, die sich am 5. April in Leiferde ereignet hat: „Verfolgung in Leiferde: Polizei findet den Grund für Flucht“. Die Gifhorner Beamten wollten gegen Mittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße ein Auto stoppen – einen grünen Audi. Als sich die Beamten dem Wagen näherten, gab der 45-jährige Fahrer Vollgas. „Bei diesem Fahrmanöver steuerte er beschleunigend auf eine Beamtin zu. Sie versuchte dem Auto mit einem Sprung auszuweichen, wurde dabei jedoch von dem Fahrzeug am Fuß erfasst und verletzt.“ Das flüchtige Fahrzeug setzte die Fahrt in Richtung Ortsmitte fort und rammte ein auf der Fahrbahn quer aufgestelltes Polizeiauto. Mehrere Funkstreifenwagen folgten ihm. Die Flucht endete schließlich auf der Bahnhofstraße. Polizeiwagen blockierten dem Audi den Weg. „Der Fahrer konnte durch Polizeikräfte festgenommen werden“, schrieb die Polizei. Im Auto des Flüchtigen fand sie den Grund für die Flucht.

Bei der Verfolgungsjagd wurde ein E-Golf der Polizei Gifhorn auf der Hauptstraße stark beschädigt. © Bernd Behrens | Bernd Behrens

9. Horror-Unfall zwischen Gamsen und Wilsche

Berichte über schwere Unfälle werden häufig angeklickt - der Artikel „Horror-Unfall zwischen Gamsen und Wilsche – Fahrer tot“ vom 26. November brachte es auf den 9. Platz. Auf der Kreisstraße 34 nordwestlich von Gifhorn war ein Auto gegen zwei Bäume geprallt, ein 58-jähriger Mann aus Gifhorn starb, die 49-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die Aufprallwucht war so stark, dass der Motorblock meterweit auf den Acker geschleudert wurde. Die genaue Unfallursache blieb ungeklärt.

8. Ex-Gifhorner und Boxer „Rukeli“ Trollmann spielt in der TV-Serie „Babylon Berlin“ eine Rolle

Platz acht geht an den Artikel „‘Babylon Berlin‘ dreht sich um Gifhorner ‚Rukeli‘ Trollmann“ vom: Diesen Herbst kämpfen Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) und Gereon Rath (Volker Bruch) in der TV-Serie „Babylon Berlin“ wieder gegen die Kriminalität am Ende der Weimarer Republik: Anfang Oktober strahlte die ARD die 4. Staffel aus, sie ist noch bis 14. Februar 2024 in der Mediathek zu sehen. Am Ende dreht sich vieles um den legendären Boxer Johann Wilhelm „Rukeli“ Trollmann - der lebte tatsächlich und war gebürtiger Gifhorner. Jörg Prilop aus Gifhorn, der viel zu Trollmann recherchiert und mit dafür gesorgt hat, dass die ehemalige Boxmühle und ein Weg in Wilsche heute dessen Namen tragen, hat geprüft, wie genau die Fernsehserie an der Wahrheit dran ist - und wo sie bewusst abweicht.

Szenen aus der 12. Folge/Staffel 4 von "Babylon Berlin": "Rukeli" Trollmann kämpft weiß gepudert. © FMN | ARD Mediathek

7. E-Coli-Alarm für Trinkwassernetz im Gifhorner Südkreis

Unser Platz sieben war das Sommerloch-Thema des Jahres: Mitte Juli hatte das Gifhorner Gesundheitsamt für Teile der Samtgemeinden Papenteich und Isenbüttel sowie für die Wolfsburger Siedlung Ilkerbruch ein Abkochgebot ausgesprochen, nachdem im Labor Keime festgestellt worden waren, die auf E.Coli-Bakterien und andere Coliforme Bakterien hinwiesen. Umgehend ließ der Wasserverband Gifhorn das Wasserwerk Wedelheine abschotten und die Region mit Wasser aus den Werken Schwülper und Westerbeck versorgen. Zuletzt hatte das Landesgesundheitsamt bei Spezialuntersuchungen der Proben aus Wedelheine herausgefunden, wie gefährlich die gefundenen Keime wirklich sind.

Escherichia coli kommt im menschlichen und tierischen Darm vor und gehört zur normalen Darmflora. Außerhalb des Darms kann E. coli jedoch Infektionen hervorrufen. Zu deren Bekämpfung kann das Immunsystem mit Hilfe von Makrophagen für die Beseitigung von E. coli durch Phagozytose (das Fressen der Bakterien) beitragen. Im Bild ist der erste Kontakt von E. coli mit der Zytoplasmamembran eines Makrophagen gezeigt, bevor das Bakterium durch Phagozytose aufgenommen wird. Vergrößerung: 40.000fach © FMN | Manfred Rohde

6. Flüchtlingscamp Lessien: Vollverpflegung für täglich 47 Euro

Über das Flüchtlingslager Ehra-Lessien haben wir oft berichtet, den sechsten Rang eroberte allerdings ein Artikel vom 6. Mai, der sich ausschließlich um das Essen und Trinken der Flüchtlinge drehte. Der Landkreis Gifhorn hat sie in der Unterkunft 2022 monatelang für pauschal 47 Euro pro Person und Tag von einem heimischen Caterer verpflegen lassen. Wie aus einem internen Papier hervorging, kamen Kosten von 14,80 Euro pro Person für Lunchpakete ebenso hinzu wie Getränkekosten und Personalkosten von 35 Euro pro Einsatzstunde in der Kantine. Insgesamt summierten sich allein die Verpflegungskosten in Ehra-Lessien 2022 laut kreiseigener Statistik auf 1,29 Millionen Euro. Die Kreispolitiker gaben ihre Meinung dazu ab.

Der Landkreis Gifhorn diskutiert mit dem Land Niedersachsen, ob die Flüchtlingsunterkunft in Lessien zur Außenstelle der Landesaufnahmebehörde für bis zu 1000 Migranten wird. © FMG | Christian Franz

5. Schwerer Verkehrsunfall bei Rötgesbüttel – B4 gesperrt

Die fünft meisten Klicks gingen auf einen Artikel über einen schweren Verkehrsunfall bei Rötgesbüttel. Ein 44 Jahre alter Mann aus Braunschweig hatte sich am 16. Juli auf der Bundesstraße 4 schwer verletzt. Vor Rötgesbüttel hatte er aus Unachtsamkeit ein Stauende zu spät erkannt und war mit seinem Auto nach rechts auswichen. Neben der Straße kollidierte er mit einem Baum. Nach der Erstversorgung wurde der Braunschweiger ins Gifhorner Klinikum gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

4. Deutsche Glasfaser hinterlässt in der Gemeinde Meine Spur der Verwüstung

Platz vier gibt es für „Deutsche Glasfaser verspricht Meine baldige Straßenreparatur“ vom 20. November: Die Gemeinde im Papenteich hatte nach den Verlegearbeiten der Glasfaser-Kabel Nachbesserungen für sieben Dörfer gefordert. Nach monatelangem Vertrösten reagierte der Milliardenkonzern endlich. Die Verlegekolonnen der Deutschen Glasfaser hatten in der Gemeinde „verwüstete Straßen und Wege“ hinterlassen. Anwohner waren sauer, offizielle Gemeindevertreter alarmiert. Das öffentliches Eigentum, mit Mühe in ordnungsgemäßem Zustand erhalten, war vielerorts zerstört, teilweise war die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet.

Ratsherr Tim Stein beklagte mit Ratskollegen und Bürgern die unsachgemäße Wiederherstellung des Wedelheiner Klintwegs durch die Deutsche Glasfaser nach deren Verlegearbeiten. © FMN | Christian Franz

3. Das Weihnachts-Hochwasser im Landkreis Gifhorn

An dritter Stelle hat sich das jüngste Theme des Jahres festgebrannt: Das Hochwasser, das seit den Weihnachtstagen auch den Landkreis Gifhorn in Atem hält. Insbesondere die Gemeinde Schwülper, Weyhausen und die Samtgemeinde Meinersen liefen dabei Gefahr, von Oker und Aller überflutet zu werden. Historische Gebäude und ganze Dörfer wurden mit Sandsäcken gesichert, Tiere aus Ställen und von Wiesen gerettet, ein Pflegewohnheim evakuiert und ein Auto aus den Fluten der Oker gezogen. Alle Ereignisse lassen sich in unserem Live-Blog mit umfangreicher Bildergalerie online nachlesen.

Diese Aufnahmen entstanden per Drohne und zeigen das Ausmaß des Hochwassers entlang der Landesstraße 321 von der B 214 kommend am Ortseingang von Groß Schwülper. © Feuerwehr Groß Schwülper | Cedric Hartmann

2. Gamsener Aldi-Filiale brennt bis auf die Grundmauern nieder

Auf den zweiten Platz hat es „Aldi in Gamsen steht in Flammen - Warnung wegen starken Rauchs“ vom 13. Juni gebracht. Beim Brand der Filiale an der Hamburger Straße war ein Schaden im Wert von mehr als 2 Millionen Euro entstanden. Die Stadtfeuerwehr konnte den Supermarkt in einem der größten Einsätze des Jahres nicht retten, schirmte aber die drei anderen Läden im Einkaufszentrum, Netto, Fressnapf und Hammer, gut ab. Aldi verkauft seitdem nebenan in einem Zelt und hält sich über die Wiederaufbaupläne noch bedeckt. Der offenbare Grund für das Feuer war auch schnell gefunden.

Flammen und dunkler Rauch steigt in Gamsen auf. Das Aldi-Gebäude brennt an einem Sonntagnachmittag im Juni. © Bernd Behrens | Bernd Behrens

1. Spendenaufruf für Ribbesbütteler Familie nach Tod des Vaters

Der Spitzenreiter ist der Artikel „Ribbesbütteler Vater stirbt: Spendenaufruf für Frau und Baby“ vom 7. Dezember. Sebastian Lehmensieck aus Ribbesbüttel startete eine Spendenkampagne über die Spendenplattform GoFundMe, um der zurückgebliebenen Witwe und dem zehn Monate alte Baby zu helfen. Der 49-jährige Vater war am 22. November an Darmkrebs gestorben - den Kampf mit vier schweren Chemotherapien hatte er verloren. „Die Mutter steht ohne nichts da“, sagte Lehmensieck. Das Geld gebe ihr vorübergehend finanzielle Sicherheit. Schon wenige Tage später konnte unsere Zeitung verkünden, dass das Spendenziel von 10.000 Euro erreicht war, letztlich kam viel mehr zusammen.

Sebastian Lehmensieck aus Ribbesbüttel organisierte die Spendenkampagne. © FMN | Reiner Silberstein/Screenshot

