Abbesbüttel. Franziska Neumann aus Abbesbüttel ist die zweitälteste Bewohnerin der Gemeinde Meine.

Als Franziska Neumann am Ende des Krisenjahres 1923 das Licht der Welt erblickte, beendete die Einführung der Rentenmark in Deutschland die Hyperinflation, war Gustav Stresemann Reichskanzler und ließen Erfinder sich das Dieselauto sowie das Eis am Stiel patentieren. Die gebürtige Westpreußin hat am Donnerstag im großen Familienkreis ihren 100. Geburtstag gefeiert.