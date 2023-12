Gifhorn. Das Heiligabend-Treffen setzt die mit Corona eingeschlafene Reihe der gemütlichen Runden im Cappu fort. Der Verpächter feiert mit.

Von 0 auf 100. Kaum ist der Pachtvertrag für den Bürgerschützensaal unterschrieben, schon startete die erste Veranstaltung in Form einer Fete. Die Christmas-Party am Heiligabend war sehr gut besucht. „Ab etwa 22 Uhr kamen die ersten Gäste“, wie Furkan Aydin, der mit seinem Onkel Fatih Kilic den Saal betreiben wird, feststellte.

So stimmungsvoll verlief der Abend. Und die Nacht

Mit der Fete zum Heiligabend knüpften Aydin und Kilic an die Reihe der Weihnachtspartys vor der Corona-Pandemie an, die bis dahin im Cappu-Bistro stattfanden, das von Kilic geleitet wird. Da wie an Karfreitag auch am 24. Dezember ein Tanzverbot gilt, gab es bis Mitternacht Hintergrundmusik von DJ Plan B und nette Gespräche. Man wünschte sich frohe Weihnachten und genoss den Abend. Und auch nach Mitternacht kamen noch neue Gäste, nachdem die Familienzusammenkunft zu Hause beendet war.

Getanzt wurde auch dann nicht, nur ganz vereinzelt bewegten sich Gäste zur Musik. Es war eher ein gemütliches Beisammensein mit Freunden und Bekannten zur Einstimmung auf die Festtage. „Die Christmas-Party wollen wir wie die Zickengassen-Party am 27. Dezember und wenige andere Partys zu festen Terminen beibehalten“, erklärte Aydin.

Der Schützen-Chef vom BSK feiert im eigenen Saal mit

Allerdings soll der BSK-Saal keine Feierlocation werden. Vielmehr ist der Saal für Firmenveranstaltungen, Geburtstags-, Abschluss- und Familienfeiern oder Hochzeiten vorgesehen und natürlich für das Schützenfest. Da waren die beiden Pächter in diesem Jahr bereits eingesprungen und hatten sich schon bewährt.

Unter den Gästen war am Sonntag auch BSK-Major Carsten Gries. „Als Verpächter wollte ich mir das mal anschauen, einfach als Gast“, sagte er. „Ohne kontrollieren zu wollen.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!